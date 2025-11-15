The winners of the Korea Grand Music Awards 2025 are being announced at the Inspire Arena in Incheon, South Korea, on Saturday (November 15). The first set of winners was honored on Friday (November 14) in the ceremony, hosted by Nam Ji Hyun, Irene, and Natty. People in Korea can watch the glam event on ENA.
International viewers, including people from countries like the US, Canada, Australia, the UK, Mexico, Denmark, Romania, Slovakia, Bulgaria, the Czech Republic, Finland, France, Greece, Greenland, Hong Kong, China, Japan, New Zealand, the UAE, Singapore, Turkey, and South Africa, can watch the award show via TikTok.
The second and final set of winners is being revealed by a star-studded line-up of artists, including Lee Se Young, Byeon Woo Seok, Sooyoung, Ong Seong Wu, Joo Hyun Young, Yoon Ga I, Kim Dan, Kim Do Yeon, Kim Min Seok, Choi Yoon Ji, Park Se Wan, Jung Joon Won, Lee Joo Yeon, Kang Tae Oh, and Tony An.
The performing artists' line-up for the second day includes NEXZ, Lucy, BtoB, Suho, Stray Kids, Idid, Ive, AHOF, Unis, Jang Min Ho, Close Your Eyes, Kiss of Life, KickFlip, P1Harmony, and Hearts2Hearts.
Here are the winners of the Korea Grand Music Awards 2025, including the Grand Artist (Daesang), Grand Performer (Daesang), Grand Record (Daesang), and Grand Song (Daesang).
Korea Grand Music Awards 2025 Winners
Grand Artist (Daesang)
- Ateez -WINNER
Grand Performer (Daesang)
- BoyNextDoor - WINNER
Grand Record (Daesang)
Grand Song (Daesang)
Grand Honor's Choice (Daesang)
- AllDay Project - WINNER
- The Boyz - WINNER
Best Music 10
- Aespa for Dirty Work
- Ateez for Golden Hour: Part.3
- Babymonster for Hot Sauce
- Baekhyun for Essence of Reverie
- BoyNextDoor for 19.99
- BtoB for Btoday
- BTS for Permission to Dance on Stage – Live
- Day6 for The Decade
- Doyoung for Soar
- Enhypen for Desire: Unleash
- Fromis 9 for From Our 20's
- G-Dragon for Übermensch
- Haechan for Taste
- Hearts2Hearts for Style
- I-dle for We Are
- Ive for Ive Secret
- Jang Min Ho for Essay Ep. 3
- Jennie for Ruby
- Jin for Echo
- KickFlip for Kick Out, Flip Now!
- Kiss of Life for 224
- Le Sserafim for Hot
- Lucy for First Love
- Mark for The Firstfruit
- NCT Dream for Go Back to the Future
- NCT Wish for Color
- Nexz for O-RLY?
- Nmixx for Fe3O4: Forward
- P1Harmony for Duh!
- Plave for Caligo Pt.1
- Riize for Odyssey
- Seventeen for Spill the Feels
- Stray Kids for Karma
- Suho for Who Are You
- Super Junior for Super Junior25
- Tomorrow X Together for The Star Chapter: Together
- Treasure for Love Pulse
- Twice for This Is For
- TWS for Try with Us
- Wendy for Cerulean Verge
- Woodz for Drowning
- Xdinary Heroes for Beautiful Mind
- Zerobaseone for Never Say Never
Best Adult Contemporary
- Lee Chan-won for 세월 베고 길게 누운 구름 한 조각 - WINNER
- An Seong Hoon for The Road is Different
- Cheon Rok Dam for 내 여인
- Jang Min Ho for Tiki-taka of Love
- Jeong Dong Won for Easy Lover
- Jin Hae Song for Beautiful
- Kim Young Bin for Always Been You
- Lee Myeong Hwa for Real Deal
- Lim Young Woong for Eternal Moment
- Park Ji Hyeon for It Melts
- Park Seo Jin for Very Good Tip
- Son Bin Ah for Honey
- Son Tae Jin for The Mask
- Song Ga In for The Mambo of Love
- Young Tak for Juicy Go (with Kim Yon Ja)
Best Virtual Artist
- Apoki for Super Duper Ride
- David Bong for Starlight
- Hebi. for Ever
- Hosoo for Dr. B-Pang
- Huntr/x for Golden
- Isegye Idol for Stargazers
- Naevis for Done
- Plave for Dash
- Saja Boys for Soda Pop
- Skinz for Young & Loud
- Sphaze for Starlight
Best Hip-Hop
- J-Hope for Killin' It Girl (solo version) - WINNER
- AllDay Project for Wicked
- Babymonster for Hot Sauce
- BoyNextDoor for I Feel Good
- Dynamic Duo for Take Care
- Epik High for Michelin Chyper
- G-Dragon for Home Sweet Home (feat. Taeyang and Daesung)
- Haon for Skrr (feat. Giselle)
- Kiss of Life for Igloo
- Mark for 1999
- MilliMax for Zombie (feat. Drip Tarko)
- Riize for Bag Bad Back
- Seori for Run (feat. Paul Blanco)
- Sik-K for LOV3 (feat. Bryan Chase and Okasian)
- Jeon So Mi for Extra
- Young Posse for Freestyle
- Yuqi for Radio (Dum Dum)
Best OST
- D.O. for Forever (from Resident Playbook) - WINNER
- An Yu Jin for Sunny Day (from Resident Playbook)
- Day6 (Even of Day) for Maple Latte (from Dear.M)
- Haewon for Maru is a Puppy (from Maru is a Puppy)
- Huntr/x for Golden (from KPop Demon Hunters)
- Isaac Hong for My Love By My Side (from When Life Gives You Tangerines)
- IU for Midnight Walk (from When Life Gives You Tangerines)
- Jin for Close to You (from When the Stars Gossip)
- Lee Chang Sub for True Love (from Secret Relationships)
- Lee Know, Seungmin, and I.N for Start! (from Resident Playbook)
- Miyeon for When We Meet Again (from Head over Heels)
- Plave for We Don't Stop (from The Fiery Priest – Season 2)
- Saja Boys for Soda Pop (from KPop Demon Hunters)
- Seok Matthew and Park Gun Wook for Backpacker (from Study Group)
- Tomorrow X Together for When the Day Comes (from Resident Playbook)
- Twice for Takedown (from KPop Demon Hunters)
- TWS for Brand New Day (from Good Boy)
- Winter for On Such a Day (from Resident Playbook)
- Young Tak for Unknown Life (from For Eagle Brothers)
- Zerobaseone for D-Day (from Head over Heels)
Best Music Video
- Jin for Don't Say You Love Me - WINNER
- Aespa for Rich Man
- Baby Don't Cry for F Girl
- Blackpink for Jump
- BoyNextDoor for I Feel Good
- G-Dragon for Power
- Hebi. for Onward
- Illit for Do the Dance
- INI for Dominance
- Isegye Idol for Misty Rainbow
- IU for Never Ending Story
- Ive for XOXZ
- J-Hope for Mona Lisa
- Jisoo for Earthquake
- Katseye for Gameboy
- KickFlip for Freeze
- KiiiKiii for I Do Me
- Le Sserafim for Crazy
- Lisa for New Woman (feat. Rosalía)
- Lim Young Woong for Heavenly After After
- Mark for 1999
- Meovv for Meow
- Plave for Dash
- QWER for Dear
- Riize for Bag Bad Back
- Seventeen for Thunder
- Stray Kids for Ceremony
- Twice for This Is For
- Unis for Curious
Best Dance Performance
- &Team for Go in Blind - WINNER
- Aespa for Rich Man
- AHOF for Rendezvous
- Ateez for Ice on My Teeth
- Blackpink for Jump
- Close Your Eyes for All My Poetry
- Enhypen for No Doubt
- Evnne for How Can I Do
- G-Dragon for Too Bad (feat. Anderson .Paak)
- Gfriend for Season of Memories
- H1-Key for Summer Was You
- I-dle for Good Thing
- Illit for Do the Dance
- INI for Dominance
- Ive for XOXZ
- Izna for Sign
- J-Hope for Mona Lisa
- Jin for Running Wild
- Key for Hunter
- KiiiKiii for Dancing Alone
- Mark for 1999
- Meovv for Hands Up
- Monsta X for N the Front
- NCT Dream for Chiller
- NCT Wish for Color
- Nouera for N.I.N (New is Now)
- Oneus for X
- Rescene for Love Attack
- Riize for Fly Up
- Say My Name for iLy
- Secret Number for Don't Touch
- Seventeen for Thunder
- STAYC for I Want It
- Stray Kids for Ceremony
- TripleS for Are You Alive
- Twice for This is For
- UAU for Attitude
- VVUP for Giddy Boy
- Zerobaseone for Iconik
Trend of the Year – K-pop Group
- NewJeans - WINNER
- Aespa
- Ateez
- Blackpink
- BoyNextDoor
- BTS
- Cravity
- Day6
- Enhypen
- Exo
- I-dle
- Itzy
- Ive
- Kiss of Life
- Le Sserafim
- Monsta X
- NCT 127
- NCT Dream
- Nmixx
- P1Harmony
- Plave
- Red Velvet
- Riize
- Seventeen
- Shinee
- STAYC
- Stray Kids
- The Boyz
- Tomorrow X Together
- Treasure
- Twice
- Wayv
- Xdinary Heroes
- Zerobaseone
Trend of the Year – K-pop Solo
- V - WINNER
- An Yu Jin
- Anton
- Baekhyun
- Bamby
- Bang Chan
- Belle
- Beomgyu
- Cha Eun Woo
- Chaeyoung
- Changbin
- Chanyeol
- Chen
- Chenle
- D.O.
- Dahyun
- Danielle
- Dino
- DK
- Dowoon
- Doyoung
- Eunho
- Eunseok
- Felix
- G-Dragon
- Gaeul
- Giselle
- Haechan
- Haerin
- Hamin
- Han
- Haneul
- Hanni
- Han Yu Jin
- Heeseung
- Hong Eun Chae
- Hongjoong
- Hoshi
- Hueningkai
- Huh Yun Jin
- Hyein
- Hyungwon
- Hyunjin
- I.M
- I.N
- Irene
- IU
- J-Hope
- Jaehyun
- Jaemin
- Jake
- Jang Won Young
- Jay
- Jennie
- Jeno
- Jeonghan
- Jeongyeon
- Jihyo
- Jimin
- Jin
- Jisoo
- Jisung
- Johnny
- Jongho
- Joohoney
- Joshua
- Joy
- Julie
- Jun
- Jung Kook
- Jungwon
- Jungwoo
- Kai
- Kang Daniel
- Karina
- Kazuha
- Key
- Kihyun
- Kim Se Jeong
- Kim Chae Won
- Kim Gyu Vin
- Kim Ji Woong
- Kim Tae Rae
- Lee Know
- Lee Chae Yeon
- Leeseo
- Lim Young Woong
- Lisa
- Liz
- Mark
- Mina
- Mingi
- Mingyu
- Minho
- Minhyuk
- Minji
- Minnie
- Miyeon
- Momo
- Natty
- Nayeon
- Ni-Ki
- Ningning
- Noah
- Onew
- Park Gun Wook
- Rei
- Renjun
- Ricky
- RM
- Rosé
- S.Coups
- Sakura
- San
- Sana
- Sehun
- Seok Matthew
- Seonghwa
- Seulgi
- Seungkwan
- Seungmin
- Shotaro
- Shownu
- Shuhua
- Sohee
- Soobin
- Soyeon
- Suga
- Suho
- Sungchan
- Sung Han Bin
- Sunghoon
- Sungjin
- Sunoo
- Taehyun
- Taemin
- Taeyeon
- Taeyong
- The8
- Tzuyu
- Vernon
- Wendy
- Winter
- Winwin
- Wonbin
- Wonpil
- Wonwoo
- Wooyoung
- Woozi
- Xiumin
- Yejun
- Yeonjun
- Yeosang
- Yeri
- Young K
- Yunho
- Yuqi
- Yuta
- Zhang Hao
iMbank Smart Supporter Award
- The Boyz - WINNER
Best Band
- Xdinary Heroes - WINNER
Best Memory
- Woodz - WINNER
Best Selling Album
Best Stage
- Cravity - WINNER
Best Trot Performance
- Park Seo Jin - WINNER
Best Trot Stage
Best Producer
- Teddy Park - WINNER
IS Rising Star
- AllDay Project - WINNER
- KiiiKiii - WINNER
IS Rookie
- Meovv - WINNER
Most Streamed Music
K-pop Global Artist
- INI - WINNER